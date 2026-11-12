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Tijdelijke inrit en uitvoeger voor ASML-project in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke inrit en uitvoeger bij de Spottersweg en Dirk Noordhoflaan. Deze zijn bedoeld voor het project BIC-Noord van ASML.

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De tijdelijke voorzieningen moeten het verkeer rondom het project beter laten doorstromen. Het project BIC-Noord van ASML is een ontwikkeling in Oirschot die mogelijk invloed heeft op de omgeving. De vergunning is op 10 november 2026 verleend.

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