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Intocht Sinterklaas in Boxmeer krijgt groen licht

Op zaterdag 21 november 2026 komt Sinterklaas aan in het centrum van Boxmeer. De evenementenvergunning voor de intocht is eind oktober verleend.

Gevonden voor jou

De feestelijke intocht is een jaarlijks terugkerend evenement in Boxmeer. Met de vergunning kan de organisatie beginnen met de voorbereidingen voor het ontvangst van Sinterklaas en zijn pieten. De gemeente Land van Cuijk heeft het besluit op 29 oktober genomen.

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