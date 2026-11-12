Garage mag worden gebouwd in Aarle-Rixtel na vergunning

De gemeente Laarbeek heeft een vergunning verleend voor de nieuwbouw van een garage aan de Opstal 6a in Aarle-Rixtel. Het besluit is op 10 november genomen en maakt het mogelijk af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

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De vergunning betreft een uitbreiding van het bouwblok op het terrein aan de Opstal 6a. Dit is nodig om de garage te kunnen bouwen. De bijbehorende stukken zijn tot zes weken na bekendmaking digitaal op aanvraag in te zien via de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.