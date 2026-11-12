Bedrijfswoning in Sint Anthonis mag worden herbouwd

In Sint Anthonis is een vergunning verleend voor het herbouwen van een bedrijfswoning. Het besluit is op 9 november genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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De bedrijfswoning aan de Peelkant in Sint Anthonis wordt herbouwd na een goedkeuring van het college. Het plan wijkt af van de regels in het Omgevingsplan, maar deze afwijking is onderdeel van de vergunning. Het besluit is definitief.