Navigatie overslaan
Ontdek

Bedrijfswoning in Sint Anthonis mag worden herbouwd

In Sint Anthonis is een vergunning verleend voor het herbouwen van een bedrijfswoning. Het besluit is op 9 november genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De bedrijfswoning aan de Peelkant in Sint Anthonis wordt herbouwd na een goedkeuring van het college. Het plan wijkt af van de regels in het Omgevingsplan, maar deze afwijking is onderdeel van de vergunning. Het besluit is definitief.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.