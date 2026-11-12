Stroomstoring in Boxmeer: herstel verwacht rond drie uur

In Boxmeer is sinds kort een stroomstoring gaande. De storing begon rond tien voor elf vanochtend en treft een deel van postcodegebied 5831. De netbeheerder verwacht dat de problemen rond drie uur vanmiddag zijn opgelost.

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Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel adressen in Boxmeer zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

De storing treft Boxmeer, een plaats in de gemeente Land van Cuijk, en heeft postcodegebied 5831 deels getroffen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.