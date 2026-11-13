Weervisser Corné vangt steeds minder vis: 'Zo kun je niet blijven doorgaan'

Corné is een van de laatste weervissers van Nederland. In Bergen op Zoom vist hij nog altijd op een eeuwenoude manier. Maar dat wordt steeds moeilijker. “Het laatste jaar is het gewoon helemaal niks meer”, vertelt hij in Happen in Brabant.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Corné houdt zich al zijn hele leven bezig met weervisserij. Bij die traditionele manier van vissen staan houten stokken in een V-vorm in het water. Ooit was dat een vertrouwd gezicht in de omgeving van Bergen op Zoom, maar nu zijn er nog maar weinig vissers die het ambacht uitoefenen. “Wij doen dat al heel ons leven”, vertelt Corné. “De laatste jaren wordt er steeds minder gevangen, dus het beroep sterft een beetje uit.”

Nu te zien: Happen in Brabant In Happen in Brabant gaat Manon van Happen, ook wel bekend als snackfanaat @hoevetterdebetter, op een smakelijke ontdekkingstocht langs de mooiste streekproducten, bijzondere gerechten en verrassende Brabantse eetverhalen. Ook het verhaal van weervisser Corné komt daarin voorbij. Happen in Brabant is gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Vissen met takken

Bij weervisserij komt geen hengel kijken. Vissers zetten lange rijen takken in een V-vorm op een zandplaat. De stroming laat de takken bewegen, waardoor vissen er niet tussendoor durven te zwemmen. “Die takken weren eigenlijk de vis”, legt Corné uit waar de naam weervissen vandaan komt. De vissen zwemmen langs de takken naar het smalle uiteinde van de V. Daar vangen de vissers ze met een net. Het is hard werken. De vissers moeten het water in om de vissen richting de fuik te drijven. Daarna zien ze wat de vangst van de dag is. Kleine vangst

Uiteindelijk belanden er elf vissen in het net, maar Corné is allesbehalve tevreden. “Dit stelt niks voor.” De kleine vangst laat zien hoe moeilijk het is geworden om de traditionele visserij in stand te houden. Vroeger kon je er de kost mee verdienen, nu levert het steeds minder geld op. En dat heeft gevolgen voor de toekomst. Hoelang kunnen de laatste weervissers hun werk nog doen als er nauwelijks iets wordt gevangen? “Dat kun je zo niet blijven volhouden natuurlijk”, zegt Corné.