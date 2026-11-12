Moerdijkregeling verlengd tot en met 2029

De Moerdijkregeling is verlengd en blijft tot en met 2029 van kracht.

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De garantieregeling voor het dorp Moerdijk, die sinds 2015 bestaat, wordt verder verlengd. De regeling blijft tot en met 2029 van kracht en biedt inwoners de mogelijkheid hun woning te verkopen, ondanks de ontwikkelingen rondom het haven- en industriegebied Powerport.

De verlenging is een gezamenlijk besluit van de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid. Het doel is om inwoners zekerheid te blijven bieden in een periode waarin de verkoopbaarheid van woningen onder druk staat door de Powerportontwikkelingen.

Huidige voorwaarden blijven

De Moerdijkregeling blijft gelden onder de bestaande voorwaarden. Dit betekent dat woningen worden verkocht tegen 100 procent van de garantiewaarde, met een actuele indexatie. Hiermee blijft het voor inwoners mogelijk om hun woning te verkopen zonder financiële nadelen door de ontwikkelingen in het gebied.

De regeling werd oorspronkelijk ingesteld om bewoners perspectief te bieden tijdens de uitbreidingen van het haven- en industriegebied. Door de verlenging blijft deze zekerheid de komende jaren bestaan.