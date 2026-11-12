Arno van Orsouw ontvangt Gouden Oogappel

Arno van Orsouw uit Oss heeft de Gouden Oogappel ontvangen. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet om het erfgoed van de gemeente Oss toegankelijk te maken.

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De Gouden Oogappel is een onderscheiding voor inwoners die zich bijzonder inzetten voor de gemeente Oss. Dit jaar is Arno van Orsouw de derde persoon die deze prijs ontvangt. Hij wordt gewaardeerd om zijn werk bij het Historisch Informatiecentrum Oss, als stadsgids bij het Maasland Gilde en zijn betrokkenheid bij de werkgroep Struikelstenen Oss. Daarnaast is hij actief bij andere erfgoedprojecten.

Arno maakt historische verhalen zichtbaar en begrijpelijk voor een breed publiek. Hij doet dit onder andere via onderzoek, rondleidingen, lezingen en presentaties. Ook brengt hij mensen en organisaties samen om erfgoed en geschiedenis te bewaren en door te geven aan volgende generaties.

Uitreiking in gemeentehuis

De onderscheiding is uitgereikt tijdens een verrassingsbijeenkomst in het gemeentehuis. Arno dacht dat hij een afspraak had over erfgoed en een rondleiding door de nucleaire schuilkelder. In plaats daarvan werd hij verrast door familie, vrienden en medevrijwilligers. Wethouder Bekir Atman sprak zijn waardering uit voor Arno’s inzet en benadrukte dat dankzij hem de verhalen van Oss blijven leven.

Bedankavond voor vrijwilligers

De Gouden Oogappel wordt jaarlijks uitgereikt aan meerdere vrijwilligers in Oss. Eerder ontvingen Harold Mazen uit Berghem en Ellen van den Bosch uit Oss de onderscheiding. Alle winnaars worden op 11 december opnieuw in het zonnetje gezet tijdens de Bedankavond in theater de Lievekamp. Daar wordt ook de Vrijwilliger van het Jaar 2026 gekozen.