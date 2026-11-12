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Ontdek

Bewoner betrapt inbrekers bij zijn huis in Breda en belt politie

Aangepast
Een auto van de politie bij het huis (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een auto van de politie bij het huis (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Inbrekers hebben donderdagochtend geprobeerd binnen te komen in een huis aan de Asterdse Sluis in Breda. Dat lukte niet: een bewoner reed net de straat in, zag hen bezig en belde de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op het moment van de inbraakpoging was er niemand thuis. De bewoner kwam net aanrijden toen hij zag dat er mensen rondom zijn huis bezig waren.

Niets meegenomen
“Er is niemand in het huis geweest en er is ook niets meegenomen”, zegt een politiewoordvoerder. Hoe en wanneer de inbrekers precies zijn ontkomen, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

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