Massale steun voor stadsbeiaardier: duizenden handtekeningen en noodklok

Een klokgewicht van 4000 kilo, tien minuten lang luiden en een oorverdovend geluid van zo’n 110 decibel. Het Klokkenluiders Gilde Breda trekt donderdagavond alles uit de kast om stadsbeiaardier Paul Maassen te steunen. Om zeven uur luiden de vrijwilligers de Nassauklok in de toren van de Grote Kerk, terwijl de gemeenteraad vergadert. Ook een petitie tegen zijn dreigende ontslag krijgt massaal steun: de teller staat op 5265 handtekeningen.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Waar waken wij over? Immaterieel erfgoed. Wat doen ze nu? Ze zetten nu in één keer een streep door Paul en de functie van beiaardier”, zegt Frank Versteden, voorzitter van het Klokkenluiders Gilde Breda. Hij is boos over de manier waarop de gemeente met de kwestie omgaat. “Wat hier gebeurt, gaat ons eigenlijk een beetje te ver. Om het heel netjes te zeggen. We zijn boos, ja.” Het gilde bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers die onder meer de Nassauklok in de Grote Toren luiden. Ze voelen zich nauw verbonden met Maassen. “Het is een ambacht dat al 500 jaar bestaat. We willen Paul een hart onder de riem steken en tegelijkertijd een signaal afgeven aan de gemeenteraad.”

“Ze gaan die klokken horen luiden, dat weten we zeker.”

Dat signaal moet donderdagavond moeilijk te missen zijn. Precies om 19.30 uur brengen de klokkenluiders de Nassauklok met de hand in beweging. Tien minuten lang klinkt die boven de Bredase binnenstad. “Ze gaan die klokken horen luiden, dat weten we zeker”, zegt Versteden. Met het klokgelui richten de vrijwilligers zich niet alleen tot de gemeenteraad, maar ook tot het college van burgemeester en wethouders. Het college besloot Maassen niet zelf in dienst te nemen. Raad en college zitten op dat moment in het stadhuis op de Grote Markt om de begroting voor 2027 te bespreken.

De Grote Toren is bovendien eigendom van de gemeente, zegt Versteden. “Dus dan is het logisch dat hij daar ook als ambtenaar werkt, lijkt mij.”

Wie is Paul Maassen? Paul Maassen is sinds 2012 stadsbeiaardier van Breda. Hij volgde zijn vader Jacques op, die de functie 37 jaar vervulde. Paul is de vierde generatie beiaardiers binnen de familie Maassen, die al sinds 1923 de Bredase klokken bespeelt. Hij verzorgt de carillonmuziek vanuit de Grote Toren en bespeelt ook het Heuvelcarillon. Zijn werkgever Nieuwe Veste schrapt zijn functie per 1 januari 2027.

De klokkenluiders staan niet alleen. Pien Rosmalen van Stichting Torenspektakel Breda begon de petitie. Zij wil voorkomen dat de stad na 500 jaar haar stadsbeiaardier verliest. De ondertekenaars vragen de gemeente de ontslagprocedure te stoppen en een structurele oplossing te vinden. Het college heeft gezegd dat het de stadsbeiaardier wil behouden. Volgens de petitie moet die wens nu ook tot concrete actie leiden. Het college krijgt de petitie donderdagmiddag, zegt Versteden.

“De stadsbeiaardier hoort bij Breda natuurlijk.”

Maassen dreigt zijn baan te verliezen doordat zijn werkgever Nieuwe Veste de functie per 31 december schrapt. De gemeente wilde hem onderbrengen bij Stichting Grote Kerk Breda. Die weigert dat, omdat een vast dienstverband financiële en juridische risico’s met zich meebrengt.

Beiaardier Paul Maassen (foto: Noel van Hooft).