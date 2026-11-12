Twee auto’s botsen op kruising in Helmond, kinderen ongedeerd

Twee auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op een kruispunt in Helmond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Engelseweg met de Floreffestraat.

In een van de auto’s zaten een man, een vrouw en twee kinderen. In de andere auto zat alleen de bestuurder.

Nagekeken in ambulance

Een van de volwassenen is in een ambulance nagekeken. De kinderen raakten niet gewond. De kruising was korte tijd afgesloten.