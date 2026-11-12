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Twee auto’s botsen op kruising in Helmond, kinderen ongedeerd

Botsing op kruispunt in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Botsing op kruispunt in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Twee auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op een kruispunt in Helmond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Engelseweg met de Floreffestraat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In een van de auto’s zaten een man, een vrouw en twee kinderen. In de andere auto zat alleen de bestuurder.

Nagekeken in ambulance
Een van de volwassenen is in een ambulance nagekeken. De kinderen raakten niet gewond. De kruising was korte tijd afgesloten.

Botsing op kruispunt in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Botsing op kruispunt in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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