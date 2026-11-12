Roosendaal en Enexis werken samen aan toekomstbestendig energiesysteem

De gemeente Roosendaal en netbeheerder Enexis hebben een bestuursverklaring ondertekend om intensiever samen te werken aan een toekomstbestendig energiesysteem. Het is voor het eerst dat Enexis een dergelijke langetermijnafspraken maakt met een gemeente.

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Roosendaal heeft grote plannen voor de toekomst, waaronder de verduurzaming van warmtevoorzieningen en het versterken van de stad. Deze ambities, vastgelegd in het programma RSD40, vragen om investeringen op sociaal, fysiek en economisch gebied. Ook de energievraag en infrastructuur spelen hierin een belangrijke rol.

Door vroegtijdig kennis en plannen uit te wisselen, willen Roosendaal en Enexis beter inspelen op de energiebehoefte van de komende jaren. De samenwerking, die tot 2035 loopt, richt zich op het integreren van ruimtelijke plannen en de ontwikkeling van de energie-infrastructuur. Daarbij wordt al vooruitgekeken naar de periode na 2035.

Toekomstbeeld energievoorziening

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het ontwikkelen van een gezamenlijk toekomstbeeld voor de energievoorziening in Roosendaal. Hierbij wordt gekeken naar locaties voor energievoorzieningen, benodigde tracés en de impact van ruimtelijke ontwikkelingen. Innovatieve oplossingen zoals energieopslag, batterijsystemen en energiehubs worden ook onderzocht.

Daarnaast verkennen de partijen mogelijkheden voor kennisontwikkeling en samenwerking. Dit moet bijdragen aan een energiesysteem dat niet alleen duurzaam is, maar ook de groei van Roosendaal ondersteunt.

Met deze samenwerking zetten Roosendaal en Enexis een belangrijke stap in de energietransitie, waarbij slimme keuzes en innovatieve oplossingen centraal staan.