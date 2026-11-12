Brouwershuis in Leende viert Dag van de Ondernemer

Op donderdag 19 november organiseert de gemeente Heeze-Leende een bijeenkomst in het Brouwershuis in Leende ter ere van de Dag van de Ondernemer. Ondernemers uit de hele gemeente zijn welkom om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen.

Gevonden voor jou

De Dag van de Ondernemer staat in het teken van het belang van lokale bedrijven. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voorzieningen en activiteiten in de dorpen. Met de bijeenkomst wil de gemeente Heeze-Leende haar waardering voor hen uitspreken.

Een van de hoogtepunten van de avond is een lezing van Tim Coronel. De ondernemer en autocoureur deelt zijn ervaringen en inzichten over ondernemerschap. Daarnaast wordt de winnaar van de verkiezing Ondernemer van het jaar van Heeze-Leende bekendgemaakt. Zes ondernemers zijn genomineerd voor deze titel.

Netwerken en uitwisseling

Behalve de formele onderdelen is er ook ruimte voor informele gesprekken. Onder het genot van een drankje kunnen ondernemers ervaringen delen en nieuwe contacten leggen. Het programma is bedoeld om ontmoeting en samenwerking binnen de gemeente te stimuleren.

Praktische details

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 november 2026, van half acht tot tien uur ’s avonds, in het Brouwershuis in Leende. Ondernemers uit Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel zijn van harte welkom.

Met deze avond wil de gemeente ondernemers uit de regio samenbrengen en aandacht geven aan hun bijdrage aan de gemeenschap.