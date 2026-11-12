Nieuw vorstenpaar geïnstalleerd bij CV de Plattevonder

CV de Plattevonder heeft vrijdag 6 november afscheid genomen van Vorst Ruud en Vorstin Dieuwer. Het nieuwe vorstenpaar, Vorst Rob en Vorstin Nicole, is geïnstalleerd. Ook zijn er wijzigingen in de Raad van Elf en het jeugdcomité. Vrijdag 13 november wordt de nieuwe prins bekendgemaakt.

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Tijdens het OnderOnsje op vrijdag 6 november heeft carnavalsvereniging de Plattevonder afscheid genomen van Vorst Ruud en Vorstin Dieuwer. Zij hebben meerdere jaren het vorstenpaar gevormd. Hun opvolgers, Vorst Rob en Vorstin Nicole, zijn diezelfde avond geïnstalleerd.

Naast het vorstenpaar zijn er meer veranderingen binnen de vereniging. Prins Willem I en Prinses Britt hebben hun taken neergelegd. Willem van Gemert heeft zijn rol als adjudant doorgegeven aan Luuk Feijen. In de Raad van Elf is afscheid genomen van Jan Smits en Sylvie. Koen van Lierop is als nieuw lid verwelkomd.

Nieuwe sleuteldrager

Bij de sleuteldragers is Peter van de Manakker gestopt. Jan Smits, die afscheid nam van de Raad van Elf, heeft deze rol overgenomen. Daarnaast zijn er onderscheidingen uitgereikt. Sebastiaan Vereijken werd geëerd voor zijn elf jaar in het jeugdcomité. John en Helga van den Eijnde ontvingen een onderscheiding voor hun elfjarige inzet bij de Raad van Elf.

Prinsenbal op 13 november

Op vrijdag 13 november organiseert CV de Plattevonder het prinsenbal. Tijdens deze avond wordt de nieuwe prins van de vereniging onthuld. De carnavalsvereniging kijkt uit naar een gezellig seizoen met alle leden.

Meer foto’s van het OnderOnsje zijn te bekijken op de website van de vereniging: Foto’s – CV de Plattevonder.