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Stroomstoring in Halsteren: herstel verwacht rond half zes

In Halsteren is sinds vanmiddag een stroomstoring. Monteurs werken aan herstel, dat naar verwachting rond vijf uur klaar is.

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De storing begon om half twee en treft een deel van postcodegebied 4661 in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, meldt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk.

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