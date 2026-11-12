Carnaval Oirschot erkend als immaterieel erfgoed

Het Oirschotse carnaval is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Wethouder Joep van de Ven ondertekende op 11 november het certificaat.

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Het certificaat werd ondertekend tijdens de opening van het nieuwe carnavalsseizoen. Hiermee is carnaval toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed binnen de gemeente Oirschot.

De erkenning benadrukt het belang van een traditie die al generaties lang inwoners van Oirschot samenbrengt. Carnaval staat niet alleen voor feest en verkleden, maar ook voor saamhorigheid en lokale gebruiken. Daarbij is de inzet van vrijwilligers onmisbaar.

Traditie voor de toekomst

Om de traditie te behouden, is een borgingsplan opgesteld. Stichting Skon Orre Gat, carnavalsverenigingen uit Strijkersgat, Olliedonk en Skôn Orregat en de gemeente werken hierin samen. Het plan moet ervoor zorgen dat toekomstige generaties kunnen blijven deelnemen aan het Oirschotse carnaval.

Carnaval in Oirschot heeft nu een officiële status als immaterieel erfgoed. Dit geeft de traditie extra erkenning en versterkt de inspanningen om deze levend te houden.