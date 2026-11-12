Gratis EHBO-workshop voor vrijwilligers in Dongen

Gemeente Dongen organiseert op woensdag 9 december een gratis EHBO-workshop voor vrijwilligers van verenigingen en stichtingen. De cursus bestaat uit een e-learning en een praktijkavond in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Vrijwilligers in Dongen kunnen deelnemen aan een EHBO-workshop om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. De cursus is bedoeld voor mensen die actief zijn bij een vereniging of stichting. Tijdens de praktijkavond leren deelnemers hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen en noodgevallen.

Voorafgaand aan de praktijkavond volgen deelnemers een verplichte e-learning van ongeveer vier uur. Deze online training bereidt hen voor op de praktische vaardigheden die worden geoefend tijdens de bijeenkomst. Na afloop ontvangen deelnemers een officieel certificaat: het EHBO Maatwerk-certificaat van Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland.

Beperkt aantal plekken

De praktijkavond vindt plaats op woensdag 9 december van zeven uur ’s avonds tot half elf in het gemeentehuis van Dongen. Er is plek voor vijftien vrijwilligers. Per vereniging of stichting mogen maximaal twee personen deelnemen aan de cursus.

De EHBO-workshop is gratis en wordt net als vorig jaar georganiseerd door de gemeente Dongen. Vrijwilligers die willen deelnemen kunnen zich aanmelden via hun vereniging of stichting.