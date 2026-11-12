Pieter Sennema nieuwe gemeentesecretaris Vught

Pieter Sennema begint op 2 december als interim-gemeentesecretaris in Vught. Hij brengt jarenlange ervaring in het openbaar bestuur mee en volgt Wouter Keijzers op.

Gevonden voor jou

Pieter Sennema gaat vanaf 2 december aan de slag als interim-gemeentesecretaris van de gemeente Vught. Hij zal samenwerken met het college van burgemeester en wethouders, het managementteam en medewerkers om maatschappelijke opgaven en de ontwikkeling van de organisatie te realiseren.

Sennema heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Hij is momenteel interim-gemeentesecretaris in Arnhem en vervulde eerder dezelfde functie in Sittard-Geleen en Gemert-Bakel. Daarnaast was hij gemeentesecretaris in Oisterwijk en bijna zeventien jaar secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas.

Ervaren opvolger

De komst van Sennema wordt breed ondersteund door het college, het managementteam en de ondernemingsraad. Hij volgt Wouter Keijzers op, die op 14 november zijn werkzaamheden bij de gemeente Vught beëindigt.

Burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan, verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie, benadrukt dat Sennema veel bestuurlijke ervaring en kennis meebrengt. Het college heeft vertrouwen in een goede samenwerking en verwacht dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van de gemeente.