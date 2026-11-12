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Balies Burgerzaken Tilburg dicht op 20 en 23 november
De balies van Burgerzaken in Tilburg zijn op 20 en 23 november gesloten. Dit komt door de overstap naar een nieuw systeem.
Op 20 en 23 november kun je in Tilburg geen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen of ophalen. De balies van de afdeling Burgerzaken blijven die dagen dicht vanwege een systeemupdate.
De gemeente Tilburg voert een overstap door naar een nieuw systeem voor burgerzaken. Dit systeem wordt gebruikt voor het verwerken van aanvragen en uitgiftes van officiële documenten.
Wie een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig heeft, wordt geadviseerd dit voor of na deze data te regelen. Na de overstap zijn de balies weer normaal geopend.
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