Navigatie overslaan
Ontdek

Balies Burgerzaken Tilburg dicht op 20 en 23 november

De balies van Burgerzaken in Tilburg zijn op 20 en 23 november gesloten. Dit komt door de overstap naar een nieuw systeem.

Gevonden voor jou

Op 20 en 23 november kun je in Tilburg geen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen of ophalen. De balies van de afdeling Burgerzaken blijven die dagen dicht vanwege een systeemupdate.

De gemeente Tilburg voert een overstap door naar een nieuw systeem voor burgerzaken. Dit systeem wordt gebruikt voor het verwerken van aanvragen en uitgiftes van officiële documenten.

Wie een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig heeft, wordt geadviseerd dit voor of na deze data te regelen. Na de overstap zijn de balies weer normaal geopend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Gemeente Tilburg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.