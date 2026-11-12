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Dierenartsen krijgen het zwaar te verduren: 'Stoelen vliegen door de lucht'
• Aangepast
Een stoel die door de kamer vliegt of een boze klant die dreigt met een broekriem. Bij een dierenkliniek in Breda kijken ze er nauwelijks nog van op. Dierenartsen krijgen steeds vaker te maken met agressie en bedreigingen van baasjes. De gevolgen zijn groot. Daarom wordt de luisterlijn uitgebreid. Daar kunnen dierenartsen hun verhaal kwijt.
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