Tilburg pakt leegstand aan: eigenaren betalen jaarlijks een heffing

Wie in Tilburg een pand langer dan twaalf maanden leeg laat staan, moet vanaf 1 april 2027 elk jaar betalen. De gemeenteraad stemde bij de bespreking van de begroting in met een leegstandsheffing. Het college van burgemeester en wethouders raadde de motie eerst nog af.

Volgens PRO, een van de partijen die de motie indienden, staan er in Tilburg zo’n 500 huizen langer dan zes maanden leeg. “We moeten tempo maken”, zegt Stefan Jansen, fractievoorzitter van PRO. “Dat doen we al in het bouwen van nieuwe woningen, maar dat moet ook als het gaat om het tegengaan van leegstand in onze stad.”

Financiële prikkel Met de leegstandsheffing willen PRO, CDA, Lokaal Tilburg, SP en 50PLUS mensen aanpakken die panden moedwillig leeg laten staan. “Ze moeten een financiële prikkel krijgen zodat het ze meer kost dan oplevert als een woning leegstaat”, legt Jansen uit. “Als de woning alleen maar leegstaat, omdat je meer geld wil verdienen, zetten we daarvoor de leegstandsheffing in.”

Tilburg heeft al een eigen verordening met maatregelen om leegstand tegen te gaan. Eigenaren van leegstaande panden moeten zich melden. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van 4500 euro. De leegstandsheffing is een uitbreiding van dat maatregelenpakket.

Dat betekent in de praktijk niet dat iedere eigenaar van een leegstaand pand ook de heffing moet betalen. “Er zijn situaties denkbaar waarin we uitzonderingen en vrijstelling kunnen regelen, zoals een verbouwing die langer duurt of een erfenis die nog afgehandeld moet worden. Als je een goede reden hebt waarom een woning langer leegstaat, krijg je daarvoor extra tijd.”

Later dan gepland

Eigenlijk wilden de indienende partijen de heffing al vanaf 1 januari 2027 invoeren. “Dat gaat niet lukken”, reageert wethouder Buck-Veldhoven. “Maar we hoeven ook geen jaar te wachten om het alsnog voor elkaar te krijgen.”