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Stroomstoring in Tilburg, herstel verwacht rond kwart voor zeven
In Tilburg is vanmiddag een stroomstoring begonnen rond twintig over twee. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem opgelost is rond kwart voor zeven vanavond.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5014 in Tilburg. Monteurs van de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt er hard gewerkt om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
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