Evaluatie: minder verkeer in Hinthamerdriehoek zorgt voor meer rust

De avond- en nachtafsluiting voor gemotoriseerd verkeer in de Hinthamerdriehoek zorgt voor meer rust, veiligheid en leefbaarheid. Dat blijkt uit een evaluatie van het selectieve toegangssysteem dat sinds 2025 in dit deel van Den Bosch wordt toegepast.

Gevonden voor jou

Het onderzoek richtte zich op de effecten van de afsluiting voor auto's en andere motorvoertuigen in de avond en nacht. Minder verkeer leidt volgens de evaluatie tot meer rust voor bewoners en een veiliger gevoel. Daarnaast wordt verwacht dat een aantrekkelijkere Hinthamerstraat meer bezoekers kan trekken, wat kan bijdragen aan een vitale economie. Het systeem van selectieve toegang met camera's wordt voor het eerst in dit deel van de binnenstad gebruikt.

Uit verkeersmetingen blijkt dat er minder voertuigen door het gebied rijden, vooral in de avond en nacht. Overdag is er een lichte daling zichtbaar. Bewoners geven aan meer rust te ervaren en voelen zich veiliger. Een deel van de ervaren overlast hangt volgens hen samen met coffeeshops in de Hinthamerstraat. De geplande verplaatsing van deze coffeeshops kan volgens hen de leefbaarheid verder verbeteren.

Verbeterpunten

De evaluatie laat ook aandachtspunten zien. Zo is niet altijd duidelijk wanneer het gebied toegankelijk is voor auto’s. Daarnaast wordt betere communicatie over de bezoekersregeling en meer handhaving op parkeeroverlast gewenst. Ondernemers verschillen van mening over de effecten van de maatregel. Sommigen waarderen de extra rust, terwijl anderen zich zorgen maken over de bereikbaarheid en hun omzet.

Vervolg

De gemeente werkt aan de aanbevelingen uit de evaluatie en onderzoekt of een vergelijkbare afsluiting ook op andere plekken in de binnenstad kan worden toegepast. De maatregel maakt deel uit van de Aanpak Brede Binnenstad, die inspeelt op de groei van Den Bosch naar 200.000 inwoners. Samen met bewoners, ondernemers en partners wordt gewerkt aan een bereikbare, aantrekkelijke en groenere binnenstad.