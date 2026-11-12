Politie vindt wapens uit 3D-printer bij inval in Eindhoven

De politie heeft bij een inval in een huis in Eindhoven meerdere 3D-geprinte wapens gevonden, en ook voorwerpen die op echte vuurwapens lijken. Verder lagen er drugs en stonden er twee 3D-printers. Twee verdachten zijn aangehouden.

De politie viel het huis maandag 9 november binnen na een uitgebreid onderzoek. Bij de doorzoeking vonden agenten naast de wapens en de nepvuurwapens ook de twee 3D-printers en de drugs.

Wapens uit de printer

Met een 3D-printer maak je voorwerpen laag voor laag, bijvoorbeeld van kunststof. Zo kun je ook onderdelen van wapens maken. Volgens de politie lijken sommige van die wapens alleen op echte vuurwapens, maar kunnen andere ook echt schieten.

De gevonden wapens en voorwerpen zijn samen met de printers in beslag genomen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gevonden en of de wapens kunnen schieten. Over de twee verdachten heeft de politie nog niets meer verteld.