Wonder op de A16: chauffeur ongedeerd na zware botsing vrachtwagens

Twee vrachtwagens zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de A16 bij de grensovergang Hazeldonk, richting Breda. Van de cabine van een van de vrachtwagens is bijna niets meer over. Toch kon de chauffeur zonder een schrammetje uitstappen. Het mag een klein wonder heten.

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De andere vrachtwagen kwam er een stuk beter vanaf. Die liep nauwelijks schade op.

Weg kort dicht

Door het ongeluk was de A16 korte tijd helemaal dicht. Later ging een rijstrook weer open. Hoe de twee vrachtwagens op elkaar konden botsen, is nog niet duidelijk.