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Man op scootmobiel belandt in weiland na botsing met shovel in Haaren
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Een man op een scootmobiel is donderdagmiddag in een weiland beland na een botsing met een shovel op de Hogeweg in Haaren. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van de shovel reed over de Hogeweg toen uit de tegenovergestelde richting een man op een scootmobiel kwam. De twee botsten tegen elkaar. Door de klap sloeg de scootmobiel om en kwam de man in het weiland terecht.
Hulp van omstanders
Politie en ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Samen met omstanders haalden de hulpverleners de man uit het weiland. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.
De scootmobiel raakte flink beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.
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