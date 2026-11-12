Burgemeester hijst vlag Orange the World in Heeze-Leende

Burgemeester Heldens hijst op woensdag 25 november de Orange the World-vlag voor het gemeentehuis van Heeze-Leende. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Gevonden voor jou

De vlag wordt om twee uur ’s middags gehesen voor het gemeentehuis van Heeze-Leende. Het thema van Orange the World 2026 is ‘Allemaal in actie: met mannen en jongens tegen geweld’. De campagne richt zich op het voorkomen van geweld en het herkennen van signalen. Ook het bespreekbaar maken van zorgen en het niet wegkijken staan centraal.

Orange the World is een internationale campagne die jaarlijks aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. De gemeente Heeze-Leende sluit zich aan bij deze actie om het onderwerp onder de aandacht te brengen en bewustwording te vergroten.

Wandeling na hijsen vlag

Na het hijsen van de vlag organiseert de groep Vrouwen van Nu een wandeling voor inwoners. Deze activiteit sluit aan bij de boodschap van de campagne en biedt een moment voor ontmoeting en reflectie.

Het hijsen van de vlag en de aansluitende wandeling vinden plaats op woensdag 25 november. Iedereen is welkom bij het gemeentehuis van Heeze-Leende om twee uur ’s middags.