Voet-verwen-dag voor dak- en thuislozen

Op zaterdag 14 november krijgen dak- en thuislozen gratis voetverzorging en advies. Dit gebeurt op locaties van SMO, het Leger des Heils en Care Extra.

Gevonden voor jou

Medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis en regionale podotherapeuten organiseren voor de zesde keer een voet-verwen-dag. Het initiatief richt zich op mensen zonder (t)huis, die vaak te maken hebben met voetproblemen door regen, kou en lange afstanden. Tijdens de dag worden voeten verzorgd en gescreend op klachten zoals wondjes of andere problemen.

De behandelingen vinden plaats op meerdere locaties in de regio. Naast voetverzorging krijgen deelnemers een goodiebag met warme sokken en verzorgingsproducten. Het evenement biedt niet alleen praktische hulp, maar ook persoonlijke aandacht. Voor veel deelnemers is dit een waardevol moment, omdat zij vaak weinig toegang hebben tot reguliere zorg.

Jaarlijks evenement

De voet-verwen-dag is zes jaar geleden gestart door Sandra Janssen, verpleegkundig specialist wondzorg, en Joselien van Iersel, podotherapeut. Hun doel is om dak- en thuislozen te helpen met goede voetverzorging, vooral met het oog op de winter. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend initiatief met een groeiend aantal deelnemers.

Signaleren van problemen

Naast het verwenmoment is er aandacht voor medische zorg. De professionals kijken naar mogelijke voetproblemen en geven advies voor verdere behandeling. Dit is belangrijk voor mensen die vaak een grote afstand hebben tot reguliere zorg. Het initiatief draagt zo bij aan hun welzijn en gezondheid.