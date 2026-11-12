Stroomstoring in Oisterwijk, herstel verwacht rond half acht

In Oisterwijk is sinds half vier vanmiddag een stroomstoring actief. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half acht vanavond is opgelost.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5062 in de gemeente Oisterwijk. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert en storingen oplost, zijn aan het werk om de elektriciteit zo snel mogelijk te herstellen.