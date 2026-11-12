Bouwbedrijf Heijmans gaat verhuizen en dit komt ervoor in de plaats

De werf van bouwbedrijf Heijmans aan de Graafsebaan in Rosmalen maakt de komende jaren plaats voor een nieuwe sport- en innovatiecampus. Verschillende organisaties presenteerden donderdag hun gezamenlijke plannen voor de zogeheten MOVE Campus, een gebied waar sport, gezondheid en innovatie moeten samenkomen.

De ontwikkeling wordt mogelijk doordat Heijmans op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor zijn werf in de directe omgeving van Rosmalen. Het bouwbedrijf vertrekt daarmee van een plek die nauw verweven is met zijn geschiedenis.

"Onze huidige werf is vanuit het familiebedrijf organisch gegroeid, waarbij zelfs het woonhuis van de familie is gekoppeld", zegt CEO Ton Hillen. "Hoewel het dubbel voelt om de plek waar Heijmans is ontstaan te verlaten, is het tijd om naar een modernere plek te gaan."

MOVE Campus

Op het terrein van ruim zes hectare moet uiteindelijk de MOVE Campus komen. De bedoeling is dat het een plek wordt waar sportorganisaties, bedrijven en anderen samen kunnen gaan werken aan innovaties op het gebied van sport, beweging en gezondheid.