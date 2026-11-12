Bouwbedrijf Heijmans gaat verhuizen en dit komt ervoor in de plaats
De werf van bouwbedrijf Heijmans aan de Graafsebaan in Rosmalen maakt de komende jaren plaats voor een nieuwe sport- en innovatiecampus. Verschillende organisaties presenteerden donderdag hun gezamenlijke plannen voor de zogeheten MOVE Campus, een gebied waar sport, gezondheid en innovatie moeten samenkomen.
De ontwikkeling wordt mogelijk doordat Heijmans op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor zijn werf in de directe omgeving van Rosmalen. Het bouwbedrijf vertrekt daarmee van een plek die nauw verweven is met zijn geschiedenis.
"Onze huidige werf is vanuit het familiebedrijf organisch gegroeid, waarbij zelfs het woonhuis van de familie is gekoppeld", zegt CEO Ton Hillen. "Hoewel het dubbel voelt om de plek waar Heijmans is ontstaan te verlaten, is het tijd om naar een modernere plek te gaan."
MOVE Campus
Op het terrein van ruim zes hectare moet uiteindelijk de MOVE Campus komen. De bedoeling is dat het een plek wordt waar sportorganisaties, bedrijven en anderen samen kunnen gaan werken aan innovaties op het gebied van sport, beweging en gezondheid.
Wielersport als eerste stap
De ontwikkeling van de campus gaat in fases. Als eerste wordt gekeken naar de komst van een Race Performance Center (RPC), een trainings- en kenniscentrum voor de wielersport. Dat wordt uitgewerkt door Yellow B Cycling, de organisatie achter wielerploeg Team Visma | Lease a Bike.
Het plan is om bij de RPC ook enkele huizen te bouwen. Het centrum moet worden moet gerealiseerd, terwijl de werf van Heijmans nog in gebruik is.
Provincie steunt plan
Bij de gebiedsontwikkeling zijn naast Heijmans en Yellow B Cycling ook de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM), de gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant betrokken.
De provincie heeft al aangegeven vertrouwen te hebben in de plannen en reserveerde onder voorwaarden 20 miljoen euro voor een lening voor de eerste fase van het project. "Het is mooi om te zien dat Bossche partijen elkaar hebben gevonden om op deze plek iets bijzonders mogelijk te maken. Dit initiatief biedt kansen voor talentontwikkeling, kennisdeling en economische groei", zegt wethouder Ralph Geers.
Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd, moet Heijmans eerst een nieuwe locatie voor de werf vinden.