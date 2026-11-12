Porsche rijdt vanuit parkeergarage dwars door muur van woning

Een Porsche Panamera is in Eindhoven vanuit een parkeergarage een huis binnengereden. De auto ramde de muur aan de achterkant van het huis en richtte flinke schade aan. De bewoner had geluk: een minuut eerder liep hij nog langs de muur die de auto raakte. Niemand raakte gewond.

De Porsche reed donderdagmiddag rond kwart voor vijf vanuit een inpandige parkeergarage aan de Graskant tegen de muur van het huis. Door de enorme klap schoof een kast een flink stuk het huis in.

De bewoner vertelt dat hij vlak voor het ongeluk nog langs de muur naar de slaapkamer liep. Een minuut later hoorde hij een harde klap. Zijn vrouw vertelde hem dat er een auto het huis was binnengereden.

Stroom uitgeschakeld

De schade aan het huis is groot. Door de botsing zijn ook stopcontacten uit de muur gekomen. Daarom is de stroom uit voorzorg uitgeschakeld.

De brandweer en de gemeente kwamen naar de plek om te onderzoeken of het huis nog veilig is. Ook Stichting Salvage, die mensen helpt na schade aan hun huis, en de woningcorporatie kwamen langs om de bewoners te helpen.

Hoe de Porsche vanuit de parkeergarage tegen het huis kon rijden, is nog niet duidelijk.