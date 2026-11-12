Sergiño Dest verlaat trainingskamp VS en keert terug naar Nederland

Sergiño Dest heeft het trainingskamp van het Amerikaanse nationale team verlaten vanwege lichte fysieke klachten. Hij keert uit voorzorg terug naar Nederland om verder te herstellen.

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De verdediger van PSV kreeg last van lichte fysieke klachten tijdens het afgelopen duel met SC Cambuur. Om verdere risico's te vermijden, heeft hij besloten het trainingskamp van de Verenigde Staten te verlaten.

Dest zal zich in Nederland verder voorbereiden op de komende wedstrijden van PSV. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer volledig inzetbaar zal zijn.