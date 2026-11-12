Huiskamerproject De Einder bestaat twintig jaar

Het huiskamerproject De Einder in Someren-Eind bestaat twintig jaar. Het initiatief begon in 2006 met vijftien deelnemers en is uitgegroeid tot een vertrouwde ontmoetingsplek. De bijeenkomsten worden vanaf het nieuwe jaar overgenomen door Senioren Someren-Eind. Daarmee krijgt het project een nieuw hoofdstuk.

Gevonden voor jou

In 2006 startte het huiskamerproject De Einder in gemeenschapshuis De Einder in Someren-Eind. Het initiatief begon met vijftien deelnemers en zes vrijwilligers. De middagen stonden in het teken van ontspanning, ontmoeting en het delen van verhalen. Het Rode Kruis ondersteunde het project in de beginjaren door onder andere de koffie te betalen.

De bijeenkomsten vonden plaats in de foyer van De Einder, waar een grote plaat op het biljart diende als tafel. De deelnemers bespraken wekelijks een ander thema en deelden herinneringen met elkaar. Door deze opzet ontstond al snel een hechte groep waarin iedereen zich thuis voelde.

Veranderingen door de jaren

Het huiskamerproject kende in de afgelopen twintig jaar verschillende veranderingen. Zo moest het initiatief in 2013 tijdelijk verhuizen naar de Mariaschool vanwege de sloop van het oorspronkelijke gemeenschapshuis. In 2014 keerde de groep terug naar het nieuwe gebouw van De Einder. Sinds 2019 wordt het project niet meer ondersteund door het Rode Kruis, maar door de Dorpsraad.

De invulling van de middagen is door de jaren heen aangepast. Waar eerder groepsgesprekken centraal stonden, maken kaarten, spelletjes en een kopje koffie nu een belangrijk deel uit van de bijeenkomsten. Tradities zoals het vieren van verjaardagen en het zingen van een verjaardagslied blijven echter behouden.

Betrokkenheid blijft centraal

Wat het huiskamerproject uniek maakt, is de onderlinge betrokkenheid. Vrijwilligers zoals Maria Verrijt blijven deelnemers volgen, ook als zij door omstandigheden niet meer kunnen komen. Tijdens de coronaperiode was het voor velen moeilijk dat de middagen tijdelijk niet konden doorgaan. Gelukkig werd de draad daarna weer opgepakt.

In het nieuwe jaar neemt Senioren Someren-Eind het project over. Daarmee krijgt het huiskamerproject een nieuwe impuls, terwijl het oorspronkelijke doel – mensen samenbrengen en een fijne middag bezorgen – blijft bestaan.