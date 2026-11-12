Wegen afgesloten tijdens Sinterklaasintocht in Best

Op zondag 15 november zijn in Best tussen elf uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags verschillende wegen afgesloten vanwege de intocht van Sinterklaas. Ook buslijn 9 rijdt een aangepaste route.

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In Best worden meerdere verkeersmaatregelen genomen om de Sinterklaasintocht veilig te laten verlopen. Rond de route van de intocht zijn verschillende wegen tijdelijk afgesloten. Bij de Wilhelminabrug geldt eveneens een afsluiting.

Naast auto’s kunnen ook fietsers en bromfietsers op sommige plekken hinder ondervinden. Ter plaatse staan borden en worden aanwijzingen gegeven om weggebruikers te begeleiden.

Buslijn 9 rijdt anders

Door de wegafsluitingen kan buslijn 9 niet volgens de normale route rijden. De bus volgt een omleiding in beide richtingen. Reizigers moeten rekening houden met mogelijke andere haltes en een aangepaste route.

Wie op 15 november met buslijn 9 reist, kan vooraf de reisplanner raadplegen om de actuele route en tijden te controleren.