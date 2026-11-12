Man zwaait met mes op balkon: urenlange actie om hem te overmeesteren

De politie is donderdagavond ruim vier uur bezig geweest met een man in een flat aan de Lauwerszeeweg in Eindhoven. De man zou op zijn balkon met een mes hebben gezwaaid en wilde zijn voordeur niet openen. Uiteindelijk moesten speciale politieteams worden ingezet om zijn woning binnen te komen. De man is daarna met een ambulance afgevoerd.

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Daarop werden agenten met politiehonden en schilden ingezet. Ook probeerde een onderhandelaar vanaf het balkon van de buren contact te krijgen met de man. Dat lukte nauwelijks.

De politie kreeg rond vijf uur 's middags een melding over de man. Toen de eerste agenten bij zijn woning op de tweede verdieping aankwamen, deed hij de deur niet open.

Agenten hielden de man vanuit een flat aan de overkant met een verrekijker in de gaten. Ondertussen namen gespecialiseerde klimmers positie in op het balkon boven zijn woning. Ook de brandweer kwam ter plaatse en een ambulance stond klaar. De politie zette de omgeving af en hield omstanders op afstand.

Speciale politieteams ingezet Omdat de situatie bleef voortduren, werd steeds meer politie opgeroepen. Een speciale aanhoudingseenheid uit Limburg kwam naar Eindhoven. Later arriveerde ook het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Deur opengebroken

Pas rond half tien 's avonds kwam er een einde aan de actie. Speciale politieteams wisten de woning binnen te komen nadat de voordeur was geforceerd.

De man werd vervolgens snel onder controle gebracht en met een ambulance afgevoerd. Waarom hij met een mes op het balkon zou hebben gestaan, is niet bekend.

In totaal waren bijna vijftig hulpverleners bij de actie betrokken. De urenlange inzet trok veel bekijks en zorgde ook voor irritatie bij sommige flatbewoners.