TU Eindhoven onderzoekt technologie voor mensen met dementie

Wetenschappers van de TU Eindhoven starten twee onderzoeken naar technologie die het leven van mensen met dementie kan verbeteren. Het gaat om projecten die hen helpen actief te blijven en als persoon gezien te worden. Beide studies worden uitgevoerd in samenwerking met zorgorganisaties en mantelzorgers. Alzheimer Nederland financiert de onderzoeken, die drie jaar duren.

Gevonden voor jou

De projecten worden geleid door Maarten Houben en Wijnand IJsselsteijn van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Houben richt zich met het onderzoek ThuisVolZin op technologie die mensen met dementie helpt om zelfstandig activiteiten te ondernemen. IJsselsteijn werkt aan Nooit meer ongekend: Het Emotioneel Paspoort, dat persoonlijke informatie van patiënten toegankelijk maakt voor zorgprofessionals.

ThuisVolZin onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie (AI) mensen met dementie kan stimuleren om zelf aan iets te beginnen. Denk aan het luisteren naar een favoriet muziekstuk of het bladeren door een fotoalbum. De technologie geeft kleine persoonlijke prikkels, zoals een foto of een geluid, die iemand uitnodigen tot actie. Het doel is om mensen meer eigen keuzes te laten maken en mantelzorgers te ontlasten.

Persoonlijke zorg verbeteren

Het tweede project, Het Emotioneel Paspoort, richt zich op het bewaren en delen van persoonlijke informatie bij veranderingen in de zorg. Wanneer iemand bijvoorbeeld verhuist naar een nieuwe zorgomgeving, kan belangrijke kennis over relaties, interesses en gewoonten verloren gaan. Het paspoort verzamelt deze informatie en maakt die toegankelijk voor zorgverleners, zodat zij beter kunnen inspelen op de behoeften van de patiënt.

Beide projecten worden uitgevoerd in samenwerking met zorgorganisaties, mantelzorgers en technologiepartners. Het onderzoek vindt plaats binnen het Expertisecentrum voor Dementie en Technologie (ECDT) van de TU/e, dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. De technologie wordt ontworpen en getest samen met de doelgroep, waarbij hun welzijn en persoonlijke behoeften centraal staan.