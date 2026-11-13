Navigatie overslaan
Ontdek

35 schapen doodgebeten, net over de grens bij Zundert

Aangepast
Bij een eerdere wolvenaanval werden 20 schapen in Helvoirt gedood(foto: Richard Muskens).
Bij een eerdere wolvenaanval werden 20 schapen in Helvoirt gedood(foto: Richard Muskens).

In een Belgisch natuurgebied net over de grens bij Zundert hebben 2 wolven onlangs 35 schapen doodgebeten. Zeker 17 andere schapen raakten gewond, en een deel daarvan is ook overleden. 

Profielfoto van Henk van Ingen
Geschreven door
Henk van Ingen

Drie schapen zijn vermist, laat herder Bert Plasmans vrijdag weten aan Vlaamse media. Het zou de dodelijkste aanval zijn sinds de wolf in 2018 terugkeerde in Vlaanderen.

De aanval gebeurde begin oktober in het natuurgebied Groot Schietveld. Dat ligt een paar kilometer ten zuiden van Zundert, grofweg tussen Antwerpen en Breda. Daar leven twee wolven, die de namen Ben en Emma hebben gekregen.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.