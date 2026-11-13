Deze ouderen genoten van GLOW in Oirschot: 'Anders zit ik alleen thuis'

Eerst een goede winterse maaltijd en dan op pad langs de lichtkunstwerken van GLOW. Het is deze dagen een bijzonder uitje voor ouderen met een lichamelijke beperking. Ze legden deze week een verkorte route af met een rolstoel, geduwd door vrijwilligers. "Dit is gezellig, anders zit ik maar alleen thuis."

"Dit wilde ik heel graag zien. Het is helemaal nieuw voor mij", zegt Margo. Ze is slecht ter been is en kan normaal gesproken geen evenement als GLOW bezoeken.

Door het initiatief van De Zonnebloem kan dat nu wel, met hulp van vrijwilligers van DELA, die de rolstoelen duwen. "Ik ben wel aan het genieten. Dit heb ik wel nodig, anders zit ik alleen maar thuis."

Dankbaar

Ook een oudere man die meedoet, heeft het naar zijn zin. "Ik vind het gezellig. En fijn dat die mensen dit voor ons doen, om ons te duwen."

Vrijwilliger Gert voelt zich dankbaar dat hij dinsdagavond kan helpen. "Er is veel eenzaamheid onder oude mensen. Het is een heel kleine moeite om ze mee te nemen en met ze op pad te gaan. En dan hoor je ook hun verhalen. Dat is voor mij ook inspirerend."