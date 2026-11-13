Wereldwijde storing Microsoft: Zo kun je Omroep Brabant toch bereiken

Verwacht je een belangrijk mailtje? Dan ben je misschien langer aan het wachten dan je zou willen. Sinds donderdagmiddag vijf uur heeft Microsoft365 last van een wereldwijde storing. Outlook, Teams en AI-assistent Copilot zijn minder goed bereikbaar. Omroep Brabant heeft hier ook last van, maar we zijn bereikbaar via andere wegen.

Je kunt ons ook bereiken via Facebook , Instagram en TikTok .

Door de storing kunnen tienduizenden gebruikers over de hele wereld niet bij hun mail. E-mails komen bij Omroep Brabant ook niet binnen. Om ons te bereiken voor een nieuwstip, kun je een WhatsApp-bericht sturen op +31 6 445 144 44 . We zijn voor belangrijke zaken ook telefonisch bereikbaar op 040-2949145.

Storing bij Microsoft

Volgens Microsoft wordt de storing veroorzaakt door verhoogde belasting van de infrastructuur. Op X schrijft het bedrijf dat een aantal servers onverwacht niet beschikbaar is.

Binnen korte tijd lagen Microsoft-diensten plat in 74 landen en gebieden, aldus storingssite Downdetector. Wereldwijd zijn er meer dan 430 miljoen gebruikers van Microsoft 365, een abonnement waarin office-apps als Word, Excel en Powerpoint zitten.

Oplossing nog niet gevonden

Microsoft probeert verkeer om te leiden en ziet gedeeltelijk herstel, aldus het bedrijf in een update op X. "We zien een gedeeltelijk herstel in de regio's waar we deze aanpassingen hebben doorgevoerd." De maatregelen zorgen niet voor volledig herstel, "dus onderzoeken we welke aanvullende stappen we kunnen nemen om de algehele stabiliteit van de infrastructuur te verbeteren,” leggen ze uit.

Microsoft ontkent dat het om hackers zou gaan. "Op dit moment zijn ons geen kwaadwillige activiteiten bekend die dit incident veroorzaken. We zullen dit incident met urgentie en prioriteit blijven behandelen totdat het volledig is opgelost", zegt het bedrijf op haar website.

Het is niet bekend hoe lang de storing nog aanhoudt.