Breda wil stadsbeiaardier houden, maar Hillenorgel krijgt geen geld

De Bredase stadsbeiaardier moet blijven. Daarover is de gemeenteraad het unaniem eens. Toch krijgt Paul Maassen nog geen zekerheid over zijn baan. Een voorstel om zijn functie direct structureel te regelen, werd donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling weggestemd. Ook een voorstel om drie ton bij te dragen aan de restauratie van het historische Hillenorgel in de Grote Kerk haalde het niet.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Maassen dreigt zijn baan te verliezen doordat zijn werkgever Nieuwe Veste de functie per 1 januari schrapt. De gemeente wilde hem onderbrengen bij Stichting Grote Kerk Breda, maar die wil hem niet in dienst nemen vanwege de financiële en juridische risico's. Het CDA en Breda Beslist wilden daarom dat de gemeente zelf verantwoordelijkheid zou nemen. Hun amendement om de functie structureel te regelen, werd met 23 stemmen tegen en 16 voor verworpen. De volledige coalitie van Pro Breda, VVD en D66 stemde tegen, de oppositie voor. Een motie om de stadsbeiaardier voor Breda te behouden, werd vervolgens unaniem aangenomen. Het college krijgt daarmee ruimte om te onderzoeken waar Maassen ondergebracht kan worden.

"De emoties hou ik graag voor mezelf."

Esther Hereijgers van Breda Beslist had liever meteen duidelijkheid gezien. "Jammer dat het niet meteen geregeld wordt", reageert ze. Toch is ze tevreden dat de raad zich uitspreekt voor behoud. "De stadsbeiaardier blijft, hoe dan ook." Ook de coalitie wil Maassen behouden, maar kiest een andere aanpak. Lieke van Son (Pro Breda) zei tijdens het debat dat een culturele instelling de voorkeur heeft. Mocht dat niet lukken, dan is de gemeente als werkgever ook een mogelijkheid. "Als dat betekent dat hij in dienst gaat bij de gemeente, dan is dat wat ons betreft ook een prima oplossing." Maassen reageert terughoudend op de stemming. "De uitkomst is voor mij zoals verwacht. Er is politiek heel breed draagvlak dat de stadsbeiaardier en de daarvoor gemoeide gelden behouden moeten blijven." Over zijn persoonlijke gevoelens wil hij niets kwijt. "De emoties hou ik graag voor mezelf, want dat is niet in het belang van het proces ."

"Het college zou de houder van het Bredase karakter moeten zijn."

Ook over het Hillenorgel werd stevig gedebatteerd. Het CDA wilde 300.000 euro beschikbaar stellen voor de restauratie, maar 24 raadsleden stemden tegen, onder wie de coalitiepartijen en de SP. Ook D66 stelde kritische vragen over de prioriteiten van de Grote Kerk. Lottie van Kelle wees erop dat eerder drie ton was gevraagd voor een feest met Tiësto en nu hetzelfde bedrag voor het orgel. CDA-fractievoorzitter Antje Beers haalt uit naar het college. Ze verwijst naar de voorgestelde verhoging van de evenementenleges, de onzekerheid rond Maassen en nu het Hillenorgel. Volgens haar komt door het uitblijven van de bijdrage ook de bredere restauratie van de Grote Kerk in gevaar. "Het college zou de hoeder van het Bredase karakter moeten zijn en niet degene tegen wie we het moeten beschermen." De gemeenteraad keurde de begroting voor 2027 donderdagavond goed met 29 stemmen voor en 10 tegen.