Inwoners denken mee over warmteprogramma in Reusel-De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden heeft op dinsdag 27 oktober een inwonersavond georganiseerd over het nieuwe warmteprogramma. Tijdens de bijeenkomst konden inwoners hun ideeën en vragen delen over hoe huizen en gebouwen in de toekomst duurzaam verwarmd kunnen worden.

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Het warmteprogramma van Reusel-De Mierden legt vast hoe woningen en gebouwen duurzaam en betaalbaar verwarmd kunnen worden. Ook beschrijft het welke stappen de gemeente de komende jaren moet nemen om dit te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst ontstonden gesprekken over collectieve oplossingen zoals lokale warmtenetten en het delen van lokaal opgewekte energie. Inwoners stelden daarbij vragen over het volle stroomnet, beschikbare lokale bronnen en praktische hulp bij het verduurzamen van woningen.

Vervolgstappen

De opgehaalde ideeën worden verwerkt in een eerste concept van het warmteprogramma. De gemeente werkt hiervoor samen met een adviesbureau. Het conceptplan zal zich richten op de meest kansrijke oplossingen voor Reusel-De Mierden.

In een volgende fase krijgen inwoners opnieuw de kans om mee te denken over het programma.