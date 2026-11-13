Gouden bruidsparen gevierd in Lage Mierde

In Lage Mierde zijn 65 echtparen die vijftig jaar getrouwd zijn in het zonnetje gezet. Burgemeester Annemieke van de Ven sprak hen toe tijdens een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Ster.

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Op donderdag 12 november kwamen 65 gouden bruidsparen bijeen in gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde. Zij vierden samen hun vijftigjarig huwelijk, een bijzondere mijlpaal. Het evenement werd georganiseerd door het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Annemieke van de Ven sprak de echtparen toe en feliciteerde hen met hun jubileum. Ze stond stil bij de betekenis van een halve eeuw samen lief en leed delen. Voor de burgemeester was het een speciale gelegenheid, omdat dit haar laatste keer was als burgemeester bij deze jaarlijkse bijeenkomst.

Aandacht voor jubilea

Het college hecht veel waarde aan het vieren van bijzondere momenten in het leven van inwoners. Naast de bijeenkomst voor gouden bruidsparen, krijgen ook echtparen met een 60-, 65-, 70- of 75-jarig huwelijk persoonlijke aandacht. Zij ontvangen een bezoek van de burgemeester aan huis.

Bovendien brengt de burgemeester felicitaties aan inwoners die hun 100e verjaardag vieren. Bij elke volgende verjaardag wordt opnieuw een persoonlijk bezoek gebracht.