Intiem contact met meisje op Veghelse school: aangifte tegen docent
De politie doet onderzoek naar een docent van het Fioretti College in Veghel. De docent zou een intieme band hebben met een meisje op de school. Ook de school doet onderzoek, laat de locatiedirecteur vrijdag aan Omroep Brabant weten.
De politie en de school bevestigen dat er aangifte is gedaan. Of haar ouders of de school dat hebben gedaan is niet bekend. De politie kan daar om "privacy-redenen" niets over zeggen.
De school is erg terughoudend. "Wij vinden het vooral belangrijk dat de desbetreffende leerling privacy krijgt", zegt locatiedirecteur Ralf van Overbruggen. Hij wil geen uitspraken doen of de docent een man of een vrouw is. Ook wat er precies is gebeurd tussen de twee laat hij in het midden.
Wel laat Van Overbruggen weten dat er "passende maatregelen", zijn genomen. Of dat betekent dat de docent op non-actief is gezet of is ontslagen, wil hij niet zeggen.
Waarschuwende mail
De school informeerde ouders eerder deze maand al over de geruchten die onder de leerlingen de ronde deden. Op 2 november stuurde Van Overbruggen een waarschuwende mail. Daarin stond dat er berichten rondgingen over "een situatie" die vragen en zorgen konden oproepen.
Wat die situatie inhield liet de school toen nog niet weten. Twee dagen later bevestigde de school dat de geruchten om een leerling en een leerkracht gaan.
De school adviseerde om terughoudend te zijn met het verspreiden van onbevestigde informatie, maar het lekte toch uit. Wie de informatie openbaarde weet Van Overbruggen niet. "Ik zou het zelf in ieder geval niet gedaan hebben en vind het niet netjes."