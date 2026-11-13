Intiem contact met meisje op Veghelse school: aangifte tegen docent

De politie doet onderzoek naar een docent van het Fioretti College in Veghel. De docent zou een intieme band hebben met een meisje op de school. Ook de school doet onderzoek, laat de locatiedirecteur vrijdag aan Omroep Brabant weten.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De politie en de school bevestigen dat er aangifte is gedaan. Of haar ouders of de school dat hebben gedaan is niet bekend. De politie kan daar om "privacy-redenen" niets over zeggen. De school is erg terughoudend. "Wij vinden het vooral belangrijk dat de desbetreffende leerling privacy krijgt", zegt locatiedirecteur Ralf van Overbruggen. Hij wil geen uitspraken doen of de docent een man of een vrouw is. Ook wat er precies is gebeurd tussen de twee laat hij in het midden.