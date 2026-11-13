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Vergunning voor informatiestandplaats in Coulissen Breda
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor een informatiestandplaats over duurzame energie in Coulissen Breda. Deze standplaats mag worden gebruikt van 16 november 2026 tot en met 10 december 2027.
De vergunning is verleend op 11 november 2026 en valt onder artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De standplaats zal informatie bieden over duurzame energie en draagt de naam Green Hopper.
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