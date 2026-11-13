Advertentie
Maatwerkvoorschriften vastgesteld voor bedrijf in Maarheeze
De gemeente Cranendonck heeft besloten maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Twan Meulendijk Metaal B.V. in Maarheeze. De regels zijn bedoeld om het milieu te beschermen en richten zich specifiek op geluid. Het besluit is genomen op 11 november 2026.
De maatwerkvoorschriften vullen de standaardregels uit het Omgevingsplan van de gemeente Cranendonck aan. Het bedrijf is gevestigd aan Den Engelsman 11 in Maarheeze. Volgens de gemeente zijn de aanvullende regels nodig om het geluidsniveau te beheersen en het milieu te beschermen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie