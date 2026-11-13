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Vergunning verleend voor verschuifbare overkappingen in Eindhoven
Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee verschuifbare overkappingen aan de Otterstraat in Eindhoven.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het besluit is op 11 november verzonden en ligt vanaf twee dagen na die datum digitaal ter inzage op het Inwonersplein van het stadhuis in Eindhoven, evenals op de website van de gemeente.
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