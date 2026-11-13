Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor prostitutiebedrijf in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning verleend voor het prostitutiebedrijf I. Nieuwkerk kamerverhuur B.V. aan het Baekelandplein. Dit besluit is op 11 november 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

De exploitatievergunning voor een seksinrichting is toegekend aan het bedrijf aan zowel Baekelandplein 8 als 9 in Eindhoven. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen deze beslissing.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.