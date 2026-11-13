Vergunning verleend voor prostitutiebedrijf in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning verleend voor het prostitutiebedrijf I. Nieuwkerk kamerverhuur B.V. aan het Baekelandplein. Dit besluit is op 11 november 2026 verstuurd.

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De exploitatievergunning voor een seksinrichting is toegekend aan het bedrijf aan zowel Baekelandplein 8 als 9 in Eindhoven. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen deze beslissing.