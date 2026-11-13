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Straten in Hooge Zwaluwe afgesloten voor intocht Sint Nicolaas

Op 21 november worden meerdere straten in Hooge Zwaluwe afgesloten vanwege de intocht van Sint Nicolaas.

Gevonden voor jou

De Havenstraat, Raadhuisstraat en Spoorstraat zijn tussen kwart over één en half drie 's middags niet toegankelijk. Er geldt ook een parkeerverbod in deze straten. Verkeer wordt omgeleid via de Zoutendijk en Stationsweg.

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