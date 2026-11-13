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BRABANT VANDAAG

Heel Nederland kijkt naar Grave: is alles klaar voor de Sint?

Aangepast

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: Sinterklaas komt aan in Grave! Morgen kijkt heel Nederland naar het Brabantse vestingstadje, waar de goedheiligman feestelijk wordt ontvangen. Maar voordat hij voet aan wal zet, moet er nog heel wat gebeuren. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang, want zo'n bijzondere gast krijg je natuurlijk niet iedere dag op bezoek. Is Grave helemaal klaar voor de grote intocht?

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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