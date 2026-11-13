Het Noordbrabants Museum zet carnaval in de schijnwerpers

Normaal hangen er schilderijen aan de muur en bewonder je in alle rust de kunst. Maar in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch gaat het er ineens heel anders aan toe. Carnaval heeft het museum overgenomen! Boerenkielen, maskers en bijzondere kunstinstallaties zorgen voor een flinke dosis carnavalsgekte. Want wie zegt dat kunst altijd serieus moet zijn?

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet